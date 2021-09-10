Uzman isimden kritik altın tahmini

Geçtiğimiz hafta ABD tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerin çok altında kalmasıyla birlikte tırmanışa geçen ons altın, haftayı 1800 dolar civarında kapatmaya yöneliyor.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) varlık alım programında rotayı belirleyecek olan istihdam verileri ekonomik açıdan hayati önem taşıyor. Bununla birlikte perşembe günü ABD’de açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları piyasalar tarafından yakından takip edildi.

Buna göre ABD’de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 4 Eylül ile biten haftada 35 bin azalarak 310 bine geriledi. Bu gelişmeyle birlikte ABD’de işsizlik maaşı başvuruları 18 ayın en düşük seviyesine indi.

Öte yandan geçtiğimiz gün Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz politikası piyasalar tarafından yakından takip edilen bir diğer gelişme oldu. Avrupa Merkez Bankası politika faizini yüzde 0, mevduat faizini eksi 0.50 ve marjinal fonlama faizini yüzde 0.25 oranında sabit bıraktı. Piyasa beklentisi de ECB’nin faizlerde değişikliğe gitmeyeceği yönündeydi.

Avrupa Merkez Bankası, varlık alım programının toplam büyüklüğünde bir değişikliğe gitmezken tahvil alımlarının son iki çeyreğe göre daha düşük hızla olabileceğini duyurdu.

Perşembe günü gelen bu gelişmeler para ve emtia piyasalarında herhangi bir oynaklığa yol açmadı.

ONS ALTIN DAR BANTTA SIKIŞTI

ABD’den gelen istihdam verilerinin ardından fiyatlarda oynaklığın yaşanmadığı ons altın, haftanın son işlem gününde 1801 dolar seviyesinde sakin bir seyir izliyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1794 dolar, en yüksek ise 1805 dolar seviyeleri görüldü.

Analistler ons altının 1800 dolarda sıkıştığını ve bu seviyeden bir kırılma yaşayacağını öngörüyor. Ons altın için 1750-1700 dolar seviyeleri destek, 1850-1900 dolar ise önemli direnç seviyeleri olarak görülüyor.

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GRAM ALTIN DÜŞÜYOR

Özellikle dolar kurunun TL karşısında güç kazanmasıyla birlikte sabah saatlerinde primli seyreden gram altın öğleye doğru düşüşe geçti. Güne 487 liradan başlayan gram altın yüzde 0.43 oranında düşüşle 486.3 lira seviyesinden işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 485 lira en yüksek ise 489.9 lira seviyeleri görüldü.





GRAM ALTIN İÇİN BU SEVİYELER ÇOK KRİTİK

Öte yandan analistlere göre gram altında alım için 480-485 lira seviyeleri, satım için ise 500-510 lira seviyeleri takip edilebilir.

Altında gelişen fiyatlamalara ilişkin Stratejist Cüneyt Paksoy, Uzmanpara’ya değerlendirmelerde bulundu:

"Merkez bankaları iki konu arasında sıkışmış durumdadır. Bir tarafta pandemi ve pandeminin yeni dalga getirme ihtimalleri diğer tarafta da küresel ölçekte yükselen enflasyon.

Her ikisi de merkez bankalarını tedirgin ediyor ve karar almalarını zorlaştırıyor. Merkez bankaları halihazırda içinde bulundukları genişlemeci politikalardan vazgeçmek istemeseler de pandemi bitene kadar enflasyon sürecini kontrol etmeleri gerekiyor.

Şimdilik sözlü yönlendirme ile durumu idare etseler de piyasalarda merkez bankasına dair belirsizlikler baskı oluşturmaya devam ediyor.

Bu baskı önemli grafiklerde kendisini gösteriyor. Dolar endeksi, ABD tahvil faizleri, Avrupa tahvil faizleri, borsa, emtia fiyatlamaları oynaklık gösteriyor.

‘1800 DOLAR HEM PSİKOLOJİK HEM TEKNİK EŞİK OLDU’

Altın da yaşanan bu süreçten etkilenmeye devam ediyor. Güçlü bir dolar ihtimali ve merkez bankalarının başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere geri çekilme ihtimalleri masada kaldıkça da bu baskı devam edecek gibidir.

Bu temel hikaye teknik olarak da bir sıkışma meydana getirmiş durumdadır. 50-100-200 günlük gibi ortalamalar 1800 dolar civarında sabitlenmiş durumdadır.

1800 dolar hem psikolojik hem de teknik eşik olmuş durumdadır. Altına sarkmalarda 1750-1650 gibi seviyeler alım olarak kullanılıyor. 1800’e yaklaştıkça 1910 gibi seviyelere gelindiğinde de satım yönünde refleks görüyoruz.

Bu sıkışma eninde sonunda bir tarafa doğru kırılacak ve hareket ivme kazanacak. Bu kırılma oluşana kadar oldukça temkinli olmak gerekiyor.

‘YATIRIMCILAR İÇİN FIRSAT VARDIR’

Altın tarafında bu sıkışma bandını kullanabilen finansal okuryazarlığı güçlü yatırımcılar için 1800 altında kademeli alım, 1800 üstünde kademeli satım şeklinde bir fırsat vardır.

Yönü belirleyecek olan ilk önemli tarih Fed toplantı tarihi olarak gözüküyor. Fed öncesi ve sonrası bu seviyelerin nereye doğru kırılacağını yönü anlama adına takip etmek gerekiyor.

‘480’İN ALTI KADEMELİ ALIM FIRSATI’

Gram altında da 480-490 civarında sıkışma görülüyor. Kısa ve orta vadeli 480 ve altına geri çekilmeler alım yönünde 490-500 ve üzerine taşmalar satım yönünde kullanılabilir. Daha uzun vade için olası riskler göz önüne alındığında 480’in altına geri çekilme oluşursa kademeli alım fırsatı olmaya devam ediyor."

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DOLAR VE EURO GERİ ÇEKİLİYOR

Geçtiğimiz günlerde ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişten destek bulan dolar kuru haftanın son işlem gününde geri çekilme kaydediyor. Güne 8.44 lira seviyesinden başlayan dolar/TL yüzde 0.14 oranında düşüşle 8.41 lira seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 8.39 lira en yüksek ise 8.45 lira seviyeleri görüldü. Euro ise aynı saatlerde 9.96 lira ile yatay seyrediyor.





BUGÜN VERİ GÜNDEMİ YOĞUN

Bugün yurt içi ve yurt dışı piyasalar tarafından takip edilecek veri gündemi ise oldukça yoğun olacak. Yurt içi piyasalarda bugün temmuz ayına ilişkin işsizlik rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre işsizlik temmuz ayında bir önceki aya göre 506 bin kişi artarak 3 milyon 902 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,4 puanlık artış ile %12,0 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranları bir önceki ay yüzde 10.6 seviyesinde gerçekleşmişti.

Yurt dışı piyasalarda ise TSİ 12.30’da Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın konuşması beklenirken ABD’de ise TSİ 15.30’da ağustos ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri takip edilecek.