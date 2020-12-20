Valör Nedir, Nasıl Hesaplanır? Valör Tarihi Ne Anlama Gelir?

Valör kelimesi Fransızcada valeur kelimesinden dilimize geçmiştir. Bankacılıkta valör tarihi genellikle bankadan çıkan bedellerde paranın çekilmiş olduğu gün, bankaya giren bedellerdeyse bir sonraki iş günü olarak kabul edilir.



Valör Nedir?



Faizlerin hesaplaması işlemlerinde başlangıç oluşturan tarihlere valör adı verilmektedir. Günümüzde valör, kredi hesaplamaları alanında alacak olarak kayıt altına alınan hareketlerin işleminin hangi gün yapıldıysa, o günü takip etmiş olan ilk iş günü olarak açıklanabilir. Borç geçen işlemlerin söz konusu olduğu valör ise, doğrudan işlem yapılan gün olarak kabul edilmektedir.



Valör Tarihi Ne Anlama Gelir?



Bankaya giderek, bir vadeli hesap açmak istenildiğinde, vadeli mevduat hesabında para burada faize yatırılır ve faizler işlemeye başlar. Vadeli hesapların içerisinde yatırım amacı ile para faizi işlemeye başlandığı tarihe direkt olarak valör tarihi adı verilmektedir. Uygulama olarak bir bankada vadeli mevduat hesabına para yatırma işlemlerinde, para yatırılan gün sonrasında direkt faizler işlemeye başlar.



Piyasalarda yapılacak olan çeşitli takas işlemleri olarak belirlenmiş olan hisse senetleri, fon satışları ya da alışı gibi konularda da direk doğrudan birbirinden farklı olan süreçler için valör işlemleri bulunmaktadır. Sermaye piyasalarında yapılacak olan bu işlemler olmak üzere, paraya daya olan birçok konu ile ilgili olarak valör bulunur.



Spor Valör Ne Anlama Geliyor?



Spot valör ise, doğrudan olarak piyasada yapılmış olan bir işleme bağlı kalınarak, ödemelerin işlemin yapıldığı günden sonra ki takip ettiği iki iş günü süresinde sonrasında gerçekleşmesine karşılık verilen bir terimdir. Bu işlemlerde yine değer tarihi önem kazanır. Şöyle örneklendirilebilir ki; pazartesi günü gerçekleşecek olan bir ödeme çarşamba günü kişiye yapılır. Bu konuda da spot valör karşılığı aslında müşter için, istenilen paranın bankalar tarafından sizlere kullanılabilir olunan günü ifade etmektedir. İşlem tarihleri ve kullanım tarihleri arasında 2 iş günü farkı bulunur. Bu farklar, mesaj hazırlıkları, kontrollerin yapılması ve fon teminleri gibi işlemler olur.



Bankacılık sistemlerinde bu gibi işlemler tabiki değişkenlik gösterir. Şöyle ki, bazı bankalarda gün içerisinde olurken bazılarında ise 2 gün ya da 3 gün valörlü olarak hesaplama ile karşı karşıya kalınma durumu yaşanabilir. Böyle konularda bankalar, bu sürenin uzamasına bağlı olarak yüksek faiz verebilir. Bu tip valör hesaplamaların yapılması halinde de, bankalar kişilere sunmuş oldukları faiz hesaplamalarını da basitçe görebilirler. Daha iyi anlaşılması için bu konuda örnek vermek doğru olur. 32 gün vadeli hesaba koyulan para için 3 gün valör işlemi yapılmak istenildiği zaman ve buna göre faiz oranı olarak faiz alınırsa eğer aslında banka, para ile ilgili bu faizi toplamda 35 gün kullanmış olur ve sonucunda kişiye bu faizi vermiş olur.