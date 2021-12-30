'Varlık alımları 2023'ten önce sona erdirilmez'

Avrupa Merkez Bankası Üyesi ve İtalya Merkez Bankası Başkanı Ignazio Visco, ECB'nin varlık alımlarında başladığı azaltımı 2023 yılından önce tamamlamayacağını, ekonomi için çok olumlu, destekleyici finansman şartlarının devam ettirileceğini söyledi.

Euro Bölgesi'nde enflasyonun bu yıl ortalama yüzde 3 olmasını beklediğini de ifade eden Visco, enflasyonun sonrasında yüzde 2'nin hemen altına doğru kademeli şekilde gerilemesini beklediğini de vurguladı.

Ancak Visco, 2023-24 dönemi için yüzde 2'nin altı olarak ortaya konan enflasyon tahminlerine ilişkin olarak hem aşağı hem de yukarı yönlü riskler bulunduğunu da belirtti.

İtalya Merkez Bankası Başkanı, ECB'nin yüzde 2 enflasyon hedefini yeniden değerlendirmesi için neden görmediğini de söyledi.