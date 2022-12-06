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Türkiye Varlık Fonu, Kardemir hissesi alıyor

Türkiye Varlık Fonu’nun KAP’a yaptığı açıklamada Kardemir'de iki hissedarın A grubu paylarının bir bölümünün borsa dışında satın alınmasına yönelik anlaşmaya varıldığı belirtildi.

06.12.2022 - 10:14 | | İHA
Türkiye Varlık Fonu, Kardemir hissesi alıyor

Türkiye Varlık Fonu, Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. A Grubu paylarının satın alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

Fon’un Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapıtı açıklamada “Varlık Fonu ile Kardökmak AŞ'nin Kardemir sermayesi içinde yer alan 31,99 milyon TL nominal değere sahip A grubu payları ile Karabük Çelik Yapı İmalat Montaj İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Kardemir sermayesi içinde yer alan 18,29 milyon TL nominal değere sahip A grubu paylarının 5 Aralık tarihinde Borsa kapanış fiyatı olan pay başına 13,05 TL bedel üzerinden borsa dışında satın alınmasına yönelik anlaşmaya varıldı” denildi.

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