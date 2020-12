Vergi Matrahı Nedir? Kümülatif Vergi Matrahı Nasıl Hesaplanır?

Vergi matrahı; vergi borcunun hesaplanmasında esas alınan değer ya da miktar şeklide tanımlanabilir. Vergi matrahı bir başka tanımla; vergi konusunun vergi borcunun hesaplanması için indirgenmiş olduğu vergi tarifesinin uygulanacağı ölçülür tutardır. Örnek olarak; gerçek birinin bir sene içerisinde elde etmiş olduğu verginin konusuna girmektedir. Fakat bu gelirin tümü değil; muafiyet, safi tutar, istisnalar ve indirimden sonra kalan miktarı matrah oluşturur.



Vergi Matrahı Nedir?



Matrah; vergilendirmeye esas kazancın belirlenmesi için temel alınmakta olup, bir gelirin üstündeki giderler düşürülüp elde edilen miktar üstünden hesaplanır. Bu biçimde matrah vergisi hesaplaması için kullanılan gelir miktarı oluşturulur. Vergi matrahının bu şekilde açıklanması doğru olacaktır.



Kümülatif Vergi Matrahı Nasıl Hesaplanır?



Kümülatif vergi matrahı hesaplandığı zaman, ilk önce çalışanın brüt ücreti üstünden işsizlik sigortası çalışan ve Genel Sağlık Sigortası payı düşürülür. Bu kesintilerden sonra elde edilmiş olan ücret, çalışan kişinin vergi matrahı olarak belirlenir. Kümülatif vergi matrahının bu şekilde hesaplandığını belirtmek mümkün olacaktır.



Kümülatif Vergi Hakkında



Kümülatif sözcüğü; toplanarak, yığılarak ilerleyen anlamını taşır. Kümülatif vergi ise bir çalışanın aylık brüt kazancı üstünden işsizlik sigortası çalışan payının ve Genel Sağlık Sigortası payının düşülmesi ile kalan ücretin her ay toplanıp ilerlemesi olarak tanımlanabilir. Yani yığılıp ilerleyen vergi anlamını taşır. Kümülatif gelir vergisi; her ay bir önceki ayın toplamı içerisine eklenip ilerler.



Gelir vergisi matrahı; sigortalı şekilde çalışan kişinin aylık bürüt maaşından İşsizlik Sigortası işçi payı ve Genel Sağlık Sigortası gibi kesintilerin çıkarılmasından sonraki hali olarak açıklanabilir. Sigortalı bir şekilde çalışanlar adına Genel Sağlık Sigortası ve işsizlik sigortası çalışan payı, ödemekle sorumlu oldukları paylardır. Bunu çalışan kişi adına işveren yapmaktadır. Bu iki kesintinin sonrasında kalmış olan miktar, çalışan kişinin asıl ücreti şeklinde görülmektedir. Bununla birlikte gelir vergisi oranı, vergi matrahı ile belirlenmektedir. Kümülatif vergi matrahı, ocak ayı ile başlayıp senenin sonuna dek her ay toplanıp hesaplanmaktadır. Kümülatif vergi matrahı, yeni sene itibari ile sıfırlanıp yeniden başlar ve yine aynı şekilde sene sonuna kadar toplanarak hesaplanır.