Vergi Mükellefi Nedir? Basit Ve Gerçek Usül Mükellef Farkları Nelerdir?

Vergi mükellefi tabiri halkların gerçek ve tüzel kişilerin devletlere ödemekle yükümlü oldukları meblağlardır. Vergilerin sorumlusu vergi kanunlarına göre gün geçirmeden ve eksiksiz şekilde ödeme yapmalıdır.



Vergi Mükellefi Nedir?



Vergi kanunları kapsamında kabul edilen kanunlar dışında bireylerin devlet ve yetkili kişilere ödemesi gereken hizmet parasına vergi denir. Vergi mükellefi olarak belirlenen bireyler kendi içerisinde ikiye ayrılmaktadır. Özellikle vergi işlemlerinde en hayati durum yükümlülüklerin bilinmesidir. İki tür yükümlülük bulunur. Bunlar yasala kanuni yükümlülükler ve gerçek yükümlülükler olarak bilinmektedir.



Bu ayrımlar yapılırken hukuki bir dayanağa varmamaktadır. Daha çok istatistiksel olan bu yükümlülükler daha çok uygulamalarda meydana gelmektedir. Kanuni yükümlü demek daha çok yasalarda belirlenen yükümlü olarak bilinmektedir. Bu yükümlülüğü her zaman bireyler taşımamaktadır.



Fiili gerçek yükümlü ise vergi borcunu reel olarak taşıyan bireyler anlamına gelmektedir. Bu bireyler piyasa endeksli çalışmaktadır. Daha çok piyasanın getirdiği borçları ve vergileri gerçek olarak taşıyan bireylerdir.



Basit ve Gerçek Usul Mükellef Farkları Nelerdir?



Basit ve gerçek usul mükellef durumları daha çok bireylerin vergi sistemleri diğer bireylerden farklıdır. Ticaret ve sanat ile uğraşan bireylerin be uğraşılarından maddi gelir eden insanlardan alınır. Bu iki tür mükellef durumları arasında farklar bulunur.



İkisinin arasında ki fark şöyle olarak belirlenebilir. Gerçek usule tabi olan bireyler daha çok stopaj, KDV ve gelir vergisi ödemektedirler. Basit usule tabi olan bireyler ise daha çok ticaret vergisi ödemektedirler. Fakat her iki usul içinde geçerli bir durum bulunmaktadır. Bu durumda iki usul türünün de sabit bir fiyat üzerinden vergilendirme sisteminin bulunmaması olmaktadır.



Bu noktada daha çok ödenecek tutar elde edilen kazanca göre şekillenmektedir. Bu gibi imkânları ve bir takım avantajları olduğu için tabi olma şartları bulunmaktadır. Özellikle basit usule tabi olan bireyler için vergi dairesi tarafından bazı avantajlara sahip olduğu bilinmektedir. Bu iki tip vergi türünden en çok basit usule rağbet bulunmaktadır.



Basit Usule Tabi Olmanın Getirileri Nelerdir?



Öncelikle yasal olarak muhasebe tutma defterine her hangi bir ihtiyaç bulunmamaktadır. Devamında üç aylık dönemlerde geçici vergilendirme olmamaktadır. Özellikle ticari kazançları üzerinden yıllık on bir liranın üzerinde indirim almaktadırlar. Engellilik gibi birçok indirim imkânından yararlanma imkânları bulunmaktadır.



Alınan vergilerin belgelerinin tutulduğu ve muhafaza edildikleri yer kayıtlı olunana bürolardır. Fakat istek doğrultusunda bu durum üzerinde bazı farklılıklara gidilmesi olabilmektedir. Örneğin mali müşavir aracılığıyla kendi gelir gider belgelerini tutmakta özgürlerdir.