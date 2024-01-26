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Uzmanpara'Veriler bize ne söylerse onu yapacağız'
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'Veriler bize ne söylerse onu yapacağız'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi Martins Kazaks tüm seçeneklerin açık olduğunu ve veriler ne yapmalarını söylerse onu yapacaklarını söyledi.

26.01.2024 - 11:05 | | Foreks Haber
'Veriler bize ne söylerse onu yapacağız'

ECB Üyesi ve Letonya Merkez Bankası Başkanı Kazaks, ECB'nin sabırlı davranmasına neden olarak negatif arz taraflı şokları gösterdi ve "Şoklar yaşanmaz ise faizler aşağı gitmeli, ancak, faiz indirimlerine çok erken davranmak en kötüsü olur" dedi.

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Konuşmasında jeopolitik risklerin yavaşlamakta olduğunu belirten Kazaks, Kızıldeniz'de durumun şu ana kadar kontrol altında tutulduğunu da ifade etti.

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