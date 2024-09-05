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Uzmanpara'Veriler zayıf gelirse borsa düzeltmeye gidebilir'
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'Veriler zayıf gelirse borsa düzeltmeye gidebilir'

Goldman Sachs Group Inc. küresel piyasalar genel müdürü ve taktik uzmanı Scott Rubner'a göre, Cuma günü ABD istihdam verileri zayıf gelirse borsa düzeltmeye doğru gidebilir.

05.09.2024 - 10:29 | | Foreks Haber
'Veriler zayıf gelirse borsa düzeltmeye gidebilir'

Rubner, bankanın müşterilerinin Eylül ayının ikinci yarısında hisse fiyatları için olumsuz bir teknik kurulum için pozisyon aldıklarını ve 16 Eylül'de bir riskten kaçış hareketinin başlamasını beklediğini bildirdi.

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Rubner yayınladığı yatırımcı notunda, "Cuma günü maaş bordroları zayıf gelirse piyasada bir düzeltme başlayabilir" diye yazdı.

Rubner, Eylül sonunun S&P 500 için tarihsel olarak yılın en kötü iki haftalık işlem dönemi olduğunu belirtti.

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