Virman Nedir, Nasıl Yapılır?

Kısaca virman, bir bankanın aynı şubesinde açılmış olan hesaplar arasında varlık gösteren işlemleri ifade eden bir terimdir.



Virman Nedir?



Virman, Bir kimsenin bir bankanın aynı şubesinde var olan hesapları arasında gerçekleştirdiği para transferi işlemine verilen addır. Bu tanımdan da anlaşıldığı gibi bir banka müşterisinin aynı banka şubesinde mevcut olan hesapları arasında bir işlemin söz konusu olma durumudur.



EFT işlemlerinde, farklı bankalarda mevcut durumda olan hesaplar arasında para aktarımı yapılması söz konusu olmaktadır. Havale işlemlerinde ise aynı bankalar arasında gerçekleştirilen para transferleri için kullanılan bir terimdir. Söz konusu durumdaki tanımlar doğrultusunda virman çoğu zamana havale ile karıştırılan bir işlem olma özelliğine sahiptir.



Virman ile havale işlemi arsındaki en önemli fark; havale işleminin aynı bankalar arasında gerçekleştirilen bir transfer olmasıdır. Virman işleminde ise aynı banka şubesinde mevcut durumda olan ve bir bireye ait durumdaki her iki hesap arasında gerçekleştirilen işlemler söz konusudur.



Virman Nasıl Yapılır?



Hesap sahibinin bir virman işlemini gerçekleştirebilmesine olanak tanıyan pek çok yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler arasında ise en hızlısı internet bankacılığı olarak öne çıkmaktadır. Diğer seçenekler den yararlanılarak internet bankacılığında nasıl virman işlemi yapılabilir sorusunun yanıtı şu şekildedir;



Eğer bankadaki mevcut hesaplarınız arasında bir virman işlemini gerçekleştirme talebiniz söz konusu ise banka şubesinden yararlanabilir. Bankanın şubesine gidilerek hangi hesaplar arasında virman işlemi gerçekleştirilecek ise tutarın ve hesapların belirtilmesi yeterlidir.



Bu sayede virman işlemi banka görevlisi tarafından oldukça kısa bir sürede gerçekleştirilir. Virman işleminin şubede yapılabilmesi için bankanın çalışma saatlerinin dikkate alınması yeterli olacaktır. Bunun haricinde bir saatte işlem yapılacak ise, var olan diğer seçeneklerin değerlendirilmesinin gerekliliği söz konusudur.



Bankanın mesai saatleri dışındaki seçeneklere bakıldığında da mobil bankacılık ve ATM’ler öne çıkmaktadır. İnternet bankacılığı işlemleri arasında virman seçeneği bulunmaktadır. Mobil ve internet bankacılığı aracılığıyla virman işlemi kolaylıkla yapılabilir.



İnternet bankacılığı kullanılarak virman işleminin gerçekleştirilebilmesi için gerekli müşteri bilgileri ile ilgili bankanın sitesine girilir. Örneğin, vadesiz mevduat hesabında yatırım hesabına para aktarılmak isteniyor. Bunun için gerekli bilgilerin girilerek, yatırım hesabının seçilmesinden sonra aktarım işlemi gerçekleşir.



Virman işlemi için internet bankacılığı kullanmayacak ise, ATM’ler vasıtasıyla da bu işlemin gerçekleştirilmesi mümkün olmaktadır. ATM'ler vasıtasıyla da internet bankacılığında olduğu gibi istenilen saatte virman işlemi gerçekleştirilebilmektedir.



Virman İşlemi Yapılırken Nelere Dikkat Edilir?



Virman işlemi gerçekleştirilmek istendiğinde eğer ilgili banka şubesi işlem saatleri dışında bir zamanda olunması durumunda; internet, mobil ve ATM bankacılık hizmetlerinden yararlanılarak işlem yapabilir. Virman işlemlerinden herhangi bir ücret alınma durumu söz konusu olmamaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus para transferinin gerçekleştirileceği hesapları doğru seçmek ve gönderim miktarını doğru girmektir. İşlem sırasında hata yapılsa dahi düzeltilmesi son derece basit bir işlemdir. Bunun için ise, geri virman işlemi yapmak yeterli olacaktır.