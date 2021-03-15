Volkswagen çalışan sayısını azaltacak

Handelsblatt gazetesinin haberine göre Volkswagen, 2023 yılına kadar Almanya'da çalışan sayısını 5 bin azaltacak.

Çalışan sayısı ileri yaştakilere erken veya kısmi emeklilik teklif edilerek gerçekleştirilecek.

Yapılan bu personel azaltımının maliyeti 500 milyon euro civarında olacak.

Verilen bilgiye göre, kısmi emeklilik 1964 doğumlu çalışanlara sunulacak. Daha yüksek yaştakilere ise erken emeklilik teklif edilecek.