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Volkswagen sendikalarla anlaşmaya yakın

Volkswagen, Almanya'daki fabrikalarını açık tutmak için sendikalarla anlaşmaya yaklaştı.

19.12.2024 - 09:17 | | Foreks Haber
Volkswagen sendikalarla anlaşmaya yakın

Bloomberg News'un konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberine göre Volkswagen ve işçi sendikaları, Almanya'daki fabrikaları kapatmadan markayı yeniden yapılandırmak için bir anlaşmaya varmak üzere.

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Kaynaklara göre yönetim, işçilerin ikramiye ödemelerinden vazgeçmesi karşılığında fabrikaları çalışır durumda tutmaya ve 2030 yılına kadar iş güvencesi anlaşmalarını geri getirmeye istekli.

Kaynaklara göre ek maliyet azaltıcı önlemler arasında Golf hatchback üretiminin Almanya'nın Wolfsburg fabrikasından Meksika'ya taşınması ve kapasiteyi azaltmak için Zwickau'da VW markalı elektrikli araçların üretimine son verilmesi yer alıyor.

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