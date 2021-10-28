Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaVolkswagen'in araç teslimatı azaldı
HaberlerUzmanpara Haberleri Volkswagen'in araç teslimatı azaldı

Volkswagen'in araç teslimatı azaldı

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen Grubu, Temmuz-Eylül 2021'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 azalışla 56,9 milyar euro satış geliri elde ederken, grubun özel kalemler hariç karı yüzde 12,1 düşüşle 2,8 milyar euroya geriledi.

28.10.2021 - 14:54 | | AA
Volkswagen'in araç teslimatı azaldı

Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche markalarını bünyesinde bulunduran Volkswagen Grubu, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, grubun, geçen yılın temmuz-eylül döneminde 59,35 milyar euro olan satış geliri, 2021’in aynı döneminde yüzde 4,1 azalışla 56,9 milyar euroya indi. Şirketin karı da özel kalemler hariç yüzde 12,1 düşüşle 2,8 milyar euro oldu.

VW Grubu, üçüncü çeyrekte araç teslimatının da çip tedarikinde yaşanan sıkıntıların etkisiyle bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,4 azalarak 1 milyon 973 bine gerilediğini açıkladı.

Pekin, ABD ile Tayvan arasındaki ilişkiye 'karşı'

Pekin, ABD ile Tayvan arasındaki ilişkiye 'karşı'

Kiev'de Kovid-19 tedbirleri için tarih belli oldu

Kiev'de Kovid-19 tedbirleri için tarih belli oldu

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Pekin, ABD ile Tayvan arasındaki ilişkiye 'karşı'

Pekin, ABD ile Tayvan arasındaki ilişkiye 'karşı'

Kiev'de Kovid-19 tedbirleri için tarih belli oldu

Kiev'de Kovid-19 tedbirleri için tarih belli oldu

Şehit Sözleşmeli Er Sel, son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Sözleşmeli Er Sel, son yolculuğuna uğurlandı

'Korna çalma' tartışmasında öldürülen Eyüp'ün cinayet şüphelisi tutuklandı

'Korna çalma' tartışmasında öldürülen Eyüp'ün cinayet şüphelisi tutuklandı

ABD ekonomisi yüzde 2 büyüdü

ABD ekonomisi yüzde 2 büyüdü

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şehit Sözleşmeli Er Sel, son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Sözleşmeli Er Sel, son yolculuğuna uğurlandı

Sıradaki Haber
Rakamlar netleşiyor! Asgari ücretli, memur, işçi...

Rakamlar netleşiyor! Asgari ücretli, memur, işçi...

Sıradaki Haber
İşte A'dan Z'ye asgari ücret

İşte A'dan Z'ye asgari ücret

Sıradaki Haber
'Korna çalma' tartışmasında öldürülen Eyüp'ün cinayet şüphelisi tutuklandı

'Korna çalma' tartışmasında öldürülen Eyüp'ün cinayet şüphelisi tutuklandı

Sıradaki Haber