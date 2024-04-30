Volkswagen'in satışları düştü

Alman otomobil üreticisi araç satışlarının %2 düşmesi nedeniyle geçen yılın ilk çeyreğindeki 76,2 milyar euroya kıyasla bu dönemi 75,46 milyar euro (80,90 milyar dolar) gelirle kapattığını açıkladı. Visible Alpha konsensüsüne göre analistler 75,66 milyar euro gelir bekliyordu.

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Volkswagen, grubun faaliyet sonucunun %20 düşüşle 4,59 milyar euroya gerilediğini ve satış marjı üzerinden faaliyet getirisinin %6,1 olduğunu söyledi. Şirket geçen yılın ilk çeyreğinde %7,5'lik bir marj açıklamıştı. Vergi sonrası kazançlar yaklaşık %22 düşüşle 3,71 milyar euroya geriledi.

Volkswagen sonuçları düşük satış hacimleri, yüksek sabit maliyetler ve olumsuz bölgesel ve model karışımına bağladı.

Finans Direktörü Arno Antlitz, “Beklendiği gibi ilk çeyrek sonuçlarımız yıla yavaş bir başlangıç yaptığımızı gösteriyor” dedi.

Volkswagen grubu, bir önceki yıl 2,24 milyar euro olan pozitif bakiyeye kıyasla 3,03 milyar euro net nakit çıkışı bildirdi.