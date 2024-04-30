Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara Volkswagen'in satışları düştü
Haberler Uzmanpara Volkswagen'in satışları düştü

Volkswagen'in satışları düştü

Volkswagen grubu daha az araç satışı ve daha yüksek maliyetler nedeniyle ilk çeyrekte daha düşük satış geliri ve kar marjları açıkladı, ancak tüm yıl görünümünü destekledi.

30.04.2024 - 09:38 | | Foreks Haber
Volkswagen'in satışları düştü

Alman otomobil üreticisi araç satışlarının %2 düşmesi nedeniyle geçen yılın ilk çeyreğindeki 76,2 milyar euroya kıyasla bu dönemi 75,46 milyar euro (80,90 milyar dolar) gelirle kapattığını açıkladı. Visible Alpha konsensüsüne göre analistler 75,66 milyar euro gelir bekliyordu.

Haberin Devamı

Volkswagen, grubun faaliyet sonucunun %20 düşüşle 4,59 milyar euroya gerilediğini ve satış marjı üzerinden faaliyet getirisinin %6,1 olduğunu söyledi. Şirket geçen yılın ilk çeyreğinde %7,5'lik bir marj açıklamıştı. Vergi sonrası kazançlar yaklaşık %22 düşüşle 3,71 milyar euroya geriledi.

Volkswagen sonuçları düşük satış hacimleri, yüksek sabit maliyetler ve olumsuz bölgesel ve model karışımına bağladı.

Finans Direktörü Arno Antlitz, “Beklendiği gibi ilk çeyrek sonuçlarımız yıla yavaş bir başlangıç yaptığımızı gösteriyor” dedi.

Volkswagen grubu, bir önceki yıl 2,24 milyar euro olan pozitif bakiyeye kıyasla 3,03 milyar euro net nakit çıkışı bildirdi.

CHP’li belediye, önceki CHP'li yönetimin borçlarını binaya astı! Kalem kalem açıklandı

CHP’li belediye, önceki CHP'li yönetimin borçlarını binaya astı! Kalem kalem açıklandı
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin VAR kayıtları açıklandı!

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin VAR kayıtları açıklandı!