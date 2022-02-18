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Wall Street sert düşüşün ardından toparlanıyor

Wall Street, 2022 yılının en sert düşüşünün ardından toparlanmaya başladı.

18.02.2022 - 07:48 |
Wall Street sert düşüşün ardından toparlanıyor

Rusya-Ukrayna gerginliğinin yakın zamanda sıcak çatışmaya dönebileceği yönünde ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan gelen uyarılarla 2022'nin en sert düşüşünü yaşayan Wall Street bu sabah toparlanmaya çalışıyor.

Dün Wall Street'te Dow Jones Sanayi Endeksi 622 puan, yüzde 1,8, S&P 500 yüzde 2,1 ve Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 2,9 düşmüştü.

Bu sabah ise Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un gelecek hafta Avrupa'da görüşecekleri haberi piyasaya moral olmuş görünüyor. Rusya'nın Blinken-Lavrov görüşmesi öncesi Ukrayna'ya bir saldırı başlatmayacağı beklentileri vadeli endeksleri yukarı çekiyor. Ancak Biden'ın bugün Avrupalı müttefikleri ve Kanada ile yapacağı telefon görüşmesi de piyasanın yakın takibinde olacak.

Şu sıralarda vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi 231 puan, yüzde 0,67, S&P 500 vadeli endeksi 32,75 puan, yüzde 0,76 ve Nasdaq 100 vadeli endeksi 119 puan, yüzde 0,84 artıda.

Avrupa'da da FTSE 100 vadeli endeksi yüzde 0,46, FDAX yüzde 0,68 ve Eurostoxx 50 vadeli endeksi ise yüzde 0,57 yukarıda.

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