Wall Street'te 1 yılın en kötü seansı

Petrol fiyatlarındaki artışın devam etmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerini erteleyebileceği endişeleri hisse senedi endekslerini aşağı çekti.

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Dow Jones Sanayi Endeksi 530,16 puan ya da %1,35 değer kaybederek 38.596,98 seviyesinde kapandı. Endeks, Mart 2023'ten bu yana en kötü seansını yaşadı ve üst üste dördüncü günde de düştü.

S&P 500, %1,23 düşerek 5.147,21 seviyesinden günü tamamladı. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq Bileşik %1,40 düşerek 16.049,08 seviyesinden kapandı.

CFRA Research Baş Yatırım Stratejisti Sam Stovall, "Yatırımcılar şu anda bir tür bekle ve gör tavrı takınıyor. 10 yıllık getiri Fed'in faiz oranlarını düşürmek için acele etmediğini ima etmesi ve dolayısıyla Fed'in faiz oranlarını düşürmede daha yavaş olacağı yönündeki atasözünü doğrulaması endişesi nedeniyle temel itici güçtür" dedi.

S&P 500'ün uzun vadeli ortalamasına göre %33 primle işlem gördüğü göz önüne alındığında, piyasanın pahalı olmaya devam ettiğini savunran Stovall, "Bunu biraz endişe verici buluyorum. Sanırım bu kazanımların bir kısmını sindirmemiz an meselesi" diye konuştu.