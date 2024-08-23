Wall Street'te endeksler Powell öncesi düşüşte

S&P 500, iki haftalık bir rallinin ardından dün %0,9 düşerek en kötü gününü yaşadı.

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Dow Jones Sanayi Endeksi 178 puan ya da %0,4 düşerken Nasdaq bileşik %1,7 değer kaybetti.

10 yıllık ABD Hazine tahvili getirisi yükseldi ve tekrar %3,85'in üzerine çıktı. Çarşamba gününe kadar dört seans üst üste düşmüştü.

Enflasyonu kontrol altına almak için uygulanan yüksek faiz oranlarının ağırlığı altında yavaşlayan ABD ekonomisine ilişkin bazı karışık verilerin ardından Hazine getirilerinin tahvil piyasasındaki baskıyı artırmasıyla hisse senetleri düştü.