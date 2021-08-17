Walmart ikinci çeyrekte cirosunu artırdı

Dünyanın en büyük perakende zinciri Walmart mali yılının ikinci çeyreğinde cirosunun geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 141,05 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Walmart'ın faaliyet karı bu dönemde yüzde 21 artarak 7,35 milyar dolar olurken, net kar ise yüzde 34 düşüşle 4,28 milyar dolara indi. Hisse başına kar 1,78 dolar oldu.

ABD'de cirosunu yüzde 5 artırarak 98,2 milyar dolara çıkaran Walmart, uluslararası cirosunun ise yüzde 15 düşüşle 23 milyar dolar olduğunu duyurdu. Sam's Club markasının satışları ise yüzde 14 artışla 18,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.