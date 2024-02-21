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Walmart, Vizio'yu satın alıyor

Walmart, Amazon ile rekabet edebilmek için hızla büyüyen reklamcılık işini genişletmeye çalışırken akıllı TV üreticisi Vizio'yu 2,3 milyar dolara satın alıyor.

21.02.2024 - 09:38 | | Foreks Haber
Walmart, Vizio'yu satın alıyor

Anlaşma tamamlanırsa Walmart, Vizio'nun SmartCast işletim sistemine erişim sağlayarak perakende devinin tedarikçilerine yayın cihazlarında reklam gösterme olanağı sunmasına olanak tanıyacak.

Bu hamleler, Amazon'un geçen ay Prime üyelerinden film ve dizilerini reklamsız izleyebilmeleri için aylık 14,99 dolar ya da yıllık 139 dolar olan Prime ücretine ek olarak aylık 2,99 dolar almaya başlayacağını duyurmasıyla geldi.

Vizio'nun SmartCast sistemi 18 milyon aktif hesaba sahip ve 2018'den bu yana %400 büyüdü. Şirketler, Vizio'nun platformunun 500'den fazla doğrudan reklam verene sahip olduğunu ve reklamların artık şirketin brüt kârının çoğunu oluşturduğunu söylüyor.

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