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12.02.2021 - 08:01 | | Foreks

Walt Disney'in cirosu azaldı

Walt Disney Company mali yılının ilk çeyreğinde cirosunun yüzde 22 azalarak 16,25 milyar dolar olduğunu duyurdu.

Walt Disney'in cirosu azaldı
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2 Ocak 2021'de sona eren çeyrek dönemde net kar 17 milyon dolar, hisse başına kar 0,01 dolar oldu.

Devam eden operasyonlardan net kar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 99 azalarak 29 milyon dolar oldu.

Dağıtılabilir hisse başına kar da yüzde 98 düşüşle 0,02 dolar seviyesinde oluştu.

Disney+ abonelerinin sayısı 3 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemindeki 26,5 milyondan 94,9 milyona çıktı. ESPN+ kullanıcı sayısı da  yüzde 83 artışla 12.1 milyon oldu.

Şirket bünyesindeki Hulu'nun abone sayısı yüzde 30 artışla 39,4 milyona ulaştı.

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