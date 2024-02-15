Warren Buffett, Apple hissesi sattı

Berkshire, 2023 yılı sonunda ABD'de listelenen hisse senedi varlıklarına ilişkin düzenleyicileri sunduğu dosyada, dördüncü çeyrekte 10 milyon Apple hissesi sattığını, ancak yine de yaklaşık 174 milyar dolar değerinde 905 milyondan fazla hisseye sahip olduğunu söyledi.



Berkshire'ın Apple'a yaptığı yatırımı Buffett yönlendiriyor olsa da, Apple satışları, Berkshire'ın bazı yatırımlarını denetleyen portföy yöneticilerinden Todd Combs ve Ted Weschler tarafından yapılmış olabilir.



Berkshire, DR Horton, sigortacı Globe Life, sigorta ve yatırım şirketi Markel ve Brezilyalı kredi kartı işlemcisi StoneCo'da artık hiçbir varlığı olmadığını da bildirdi. Eylül ayı sonunda bu 4 şirkette elinde 1 milyar dolardan fazla hisse senedi bulunuyordu.



Berkshire Hathaway ayrıca Chevron'daki hisselerini artırdı ve HP ile Paramount Global'deki hisselerini azalttı.

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Berkshire, üst üste ikinci çeyrekte de ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan bir veya daha fazla holdingini geçici olarak gizli tutmak için izin aldı.



Kasım ayındaki üçüncü çeyrek raporunda Berkshire, gizli yatırımının bir banka, finans şirketi ya da sigortacıyı içerebileceğini çünkü yakın zamanda bu sektördeki hisselere 1,2 milyar dolar harcadığını ima etti. Paranın nereye gittiği henüz açıklanmadı.