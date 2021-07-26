Weidmann faizlerin düşük tutulmasından endişeli

Weidmann, Bundesbank uzmanlarının Almanya'da enflasyonun bu yıl içinde yüzde 5'e yaklaşacağını öngördüklerini de belirtti.

ECB'nin Perşembe günü yaptığı Yönetim Konseyi toplantısında ortaya koyduğu yeni faiz yönlendirmesine karşı çıkan 2 üyeden biri olan Weidmann, Frankfurter Allgemeine'ye yaptığı açıklamada, "Yönetim Konseyi, genişlemeci para politikasının şu an için uygun olduğu konusunda prensipte anlaştı. Benim uzmanlarım Almanya'da enflasyonun 2021 sonunda yüzde 5'e doğru gitmesini bekliyorlar" dedi.