Küresel altın talebi düştü

Dünya Altın Konseyi merkez bankalarının alımlarını yavaşlatması ve teknoloji sektörünün tüketiminin ılımlı kalması nedeniyle tezgah üstü işlem hariç küresel altın talebinin 2023'ün 2. çeyreğinde yıllık %2 düşüşle 920,7 tona gerilediğini açıkladı.

Konseyin üç aylık raporuna göre 2023'ün ilk yarısında merkez bankaları 386,9 ton altın satın aldı.

Açıklamada, "Satın alma faaliyeti hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkeler arasında yaygın ve dağılmış durumda" ifadeleri kullanıldı.

WGC, Türkiye'de külçe altın ve madeni para alımlarının arttığını, yatırımcılar için külçe depolayan borsa yatırım fonlarından çıkışların yavaşladığını bildirdi.

Tezgah üstü ticaret de dahil olmak üzere toplam küresel altın talebinin 2. çeyrekte %7 artışla 1.255,2 tona yükseldiği belirtildi.