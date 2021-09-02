WGC'den altın değerlendirmesi

Kuruluşun değerlendirmesinde ECB para politikasında beklenen değişikliklerin altın fiyatına olan muhtemel etkileri ele alındı. "ECB'nin daha yüksek faize geçmesi ve varlık alımlarını azaltması altın yatırımları açısından zorluk yaratabilir" yorumu yapıldı.

Değerlendirmede bununla birlikte ECB'nin politika değişimlerinin yavaş olacağı öngörüsünde bulunuldu. "Altının Avrupalı yatırımcılar için uzun vadede stratejik bir varlık olmaya devam etmesini bekliyoruz" denildi.