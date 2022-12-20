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Xiaomi çalışan sayısını yüzde 15 azaltacak

Çin'in en büyük akıllı telefon üreticilerinden Xiaomi çalışan sayısını yüzde 15 civarında azaltacak.

20.12.2022 - 09:35 |
Xiaomi çalışan sayısını yüzde 15 azaltacak

South China Morning Post gazetesi tarafından yayınlanan haber Çin'in Weibo, Xiaohongshu ve Maimai sosyal medya platformlarında Xiaomi'nin işten çıkarma planlarına yönelik yapılan değerlendirmelere dayandırıldı.

30 Eylül itibarıyla Xiaomi'nin 32 bini Çin'de olmak üzere 35 bin 314 çalışanı bulunuyor.

Şirketin cirosu üçüncü çeyrekte yüzde 9,7 düşmüştü.

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