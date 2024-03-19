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Uzmanpara Xiaomi dördüncü çeyrekte karını artırdı
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Xiaomi dördüncü çeyrekte karını artırdı

Çin'in önde gelen akıllı telefon üreticilerinden Xiaomi, dördüncü çeyrekte gelirini %10,9 artırdı.

19.03.2024 - 13:59 | | Foreks Haber
Xiaomi dördüncü çeyrekte karını artırdı

Xiaomi toparlanma belirtileri gösteren bir sektörde güçlü akıllı telefon satışlarının desteğiyle 73,24 milyar yuan gelir elde etti. Beklenti ise 73,17 milyar yuan gelir elde edileceği yönündeydi.

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Dördüncü çeyrekte düzeltilmiş net kar geçen yılın aynı dönemine göre %236,1 artarak 4,9 milyar yuana ulaştı. Analistler 3,89 milyar yuan seviyesinde bir kar oluşacağını öngörüyordu.

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