Xiaomi dördüncü çeyrekte karını artırdı
Çin'in önde gelen akıllı telefon üreticilerinden Xiaomi, dördüncü çeyrekte gelirini %10,9 artırdı.
19.03.2024 - 13:59 | | Foreks Haber
Xiaomi toparlanma belirtileri gösteren bir sektörde güçlü akıllı telefon satışlarının desteğiyle 73,24 milyar yuan gelir elde etti. Beklenti ise 73,17 milyar yuan gelir elde edileceği yönündeydi.
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Dördüncü çeyrekte düzeltilmiş net kar geçen yılın aynı dönemine göre %236,1 artarak 4,9 milyar yuana ulaştı. Analistler 3,89 milyar yuan seviyesinde bir kar oluşacağını öngörüyordu.