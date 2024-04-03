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Uzmanpara Xiaomi, elektrikli araç teslimatlarına başladı
Haberler Uzmanpara Xiaomi, elektrikli araç teslimatlarına başladı

Xiaomi, elektrikli araç teslimatlarına başladı

Xiaomi, SU7 adlı sportif elektrikli otomobili için 100.000'den fazla sipariş aldığını ve teslimatlara başladığını duyurdu.

03.04.2024 - 09:41 | | Foreks Haber
Xiaomi, elektrikli araç teslimatlarına başladı

Xiaomi kurucusu Lei Jun, Pekin'de ilk teslimatların yapıldığı bir törende yaptığı konuşmada, "Xiaomi'nin arabası resmen piyasaya çıktı, akıllı arabalarda gerçek devrim resmen başladı ve Çin kesinlikle Tesla gibi büyük bir şirket doğuracak" dedi.

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İlk teslimatlar, Xiaomi'nin halihazırda ürettiği ve erken alıcılar için ek aksesuarlarla donatılmış "Founder's Edition" adı verilen 5.000 araçlık sınırlı bir partiden geliyor.

Geçen hafta Speed Ultra 7'nin kısaltması olan SU7'nin piyasaya sürülmesinin ardından Xiaomi, sedan alıcılarına güçlü talebin bir işareti olarak dört ila yedi aylık bekleme süreleriyle karşılaşabileceklerini bildirdi.

Xiaomi'nin hisseleri, SU7'nin yoğun ilgi görmesiyle salı günü %16'ya kadar yükseldi.

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