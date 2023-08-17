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Yabancı fonlar Çin hissesi satıyor

Yabancı fonların Çin hisselerindeki satışı dokuzuncu günde de sürüyor.

17.08.2023 - 09:54 |
Yabancı fonlar Çin hissesi satıyor

Yabancı yatırımcılar bugün itibarıyla Şanghay ve Shenzhen'de işlem gören hisse senetlerinden 1 milyar yuan (137 milyon dolar) değerinde satış yaparak dokuzuncu günde de çıkışlarını sürdürdü.

Yabancı yatırımcılar son dokuz gün içinde 45 milyar yuandan fazla Çin hisse senedi satarak hükümetin ekonomiyi desteklemek için yeni önlemler alacağı umuduyla son dönemde yaptıkları alımları neredeyse sıfırladı.

Somut bir politika eyleminin olmaması, zayıf ekonomik veriler ve emlak sektöründeki sıkıntılardan kaynaklanan bulaşma korkusu Çin hisse senetlerinde yeniden satışları tetikledi.

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