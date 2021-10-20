Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaYabancı stratejistler faiz indirimi bekliyor
HaberlerUzmanpara Haberleri Yabancı stratejistler faiz indirimi bekliyor

Yabancı stratejistler faiz indirimi bekliyor

Yabancı stratejistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bu haftaki Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimine gideceğini öngörüyor.

20.10.2021 - 11:29 | | AA
Yabancı stratejistler faiz indirimi bekliyor

TCMB'nin faizlerde değişikliğe gitmeyeceğine dair bir ihtimal olmasına karşın yabancı stratejistler TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısında 100 baz puan indirime gideceğini tahmin ediyor.

Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan TD Securities Gelişen Piyasalar Strateji Başkanı Cristian Maggio, TCMB'nin politika faizini 100 baz puan düşürerek, yüzde 17'ye çekebileceği öngörüsünde bulundu.

Bu kararın piyasalar tarafından sürpriz bir şekilde karşılanmayacağını belirten Maggio ancak son haftalarda TL'deki görülen zayıflığın artabileceğini ifade etti.

TCMB'nin faizleri sabit bırakması durumunda TL'nin bundan olumlu etkilenebileceğini aktaran Maggio, politika faizinde 100 baz puandan az bir indirim olması durumunda ise bunun muhtemelen TL'ye kayda değer bir fayda sağlamayacağını dile getirdi.

TCMB'den pas geçme beklentisi

Societe Generale Gelişmekte Olan Piyasalar Strateji Direktörü Phoenix Kalen ise az da olsa finansal piyasalardaki bir takım endişelerin politika yapıcılara bu toplantıda faiz indiriminde ara vermeye yönelik karar verdirtebileceğine dair ihtimal olduğunu söyledi.

Kalen, "Ancak bizim asıl senaryomuz TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indireceği yönünde." değerlendirmesinde bulundu.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) indirileceğini tahmin ediyor.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 50 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

Eylül ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19'dan yüzde 18 seviyesine çekilmişti.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 100 baz puan azalarak yüzde 17 oldu.

    Taliban, intihar bombacılarının ailelerine para dağıtıp toprak sözü verdi

    Taliban, intihar bombacılarının ailelerine para dağıtıp toprak sözü verdi

    İletişim Başkanı Altun'un evinin fotoğraflanması davasında Kaftancıoğlu suçlamayı kabul etmedi

    İletişim Başkanı Altun'un evinin fotoğraflanması davasında Kaftancıoğlu suçlamayı kabul etmedi

    bu haberleri kaçırma

    GÜNCEL HABERLER

    Taliban, intihar bombacılarının ailelerine para dağıtıp toprak sözü verdi

    Taliban, intihar bombacılarının ailelerine para dağıtıp toprak sözü verdi

    İletişim Başkanı Altun'un evinin fotoğraflanması davasında Kaftancıoğlu suçlamayı kabul etmedi

    İletişim Başkanı Altun'un evinin fotoğraflanması davasında Kaftancıoğlu suçlamayı kabul etmedi

    Hindistan'da selin bilançosu ağırlaşıyor: 85 ölü

    Hindistan'da selin bilançosu ağırlaşıyor: 85 ölü

    Eski sevgili buluşmasındaki cinayete 4 müebbet istendi

    Eski sevgili buluşmasındaki cinayete 4 müebbet istendi

    'İhracatçılar' teklifi TBMM'de komisyonda görüşülmeye başlandı

    'İhracatçılar' teklifi TBMM'de komisyonda görüşülmeye başlandı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İletişim Başkanı Altun'un evinin fotoğraflanması davasında Kaftancıoğlu suçlamayı kabul etmedi

    İletişim Başkanı Altun'un evinin fotoğraflanması davasında Kaftancıoğlu suçlamayı kabul etmedi

    Sıradaki Haber
    SGK'dan son dakika kararı! Resmen duyuruldu

    SGK'dan son dakika kararı! Resmen duyuruldu

    Sıradaki Haber
    İsrail polisi yine şiddet uyguladı

    İsrail polisi yine şiddet uyguladı

    Sıradaki Haber
    Son depremler listesi! Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? 20 Ekim son depremler...

    Son depremler listesi! Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? 20 Ekim son depremler...

    Sıradaki Haber