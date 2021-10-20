Yabancı stratejistler faiz indirimi bekliyor

TCMB'nin faizlerde değişikliğe gitmeyeceğine dair bir ihtimal olmasına karşın yabancı stratejistler TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısında 100 baz puan indirime gideceğini tahmin ediyor.

Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan TD Securities Gelişen Piyasalar Strateji Başkanı Cristian Maggio, TCMB'nin politika faizini 100 baz puan düşürerek, yüzde 17'ye çekebileceği öngörüsünde bulundu.

Bu kararın piyasalar tarafından sürpriz bir şekilde karşılanmayacağını belirten Maggio ancak son haftalarda TL'deki görülen zayıflığın artabileceğini ifade etti.

TCMB'nin faizleri sabit bırakması durumunda TL'nin bundan olumlu etkilenebileceğini aktaran Maggio, politika faizinde 100 baz puandan az bir indirim olması durumunda ise bunun muhtemelen TL'ye kayda değer bir fayda sağlamayacağını dile getirdi.

TCMB'den pas geçme beklentisi

Societe Generale Gelişmekte Olan Piyasalar Strateji Direktörü Phoenix Kalen ise az da olsa finansal piyasalardaki bir takım endişelerin politika yapıcılara bu toplantıda faiz indiriminde ara vermeye yönelik karar verdirtebileceğine dair ihtimal olduğunu söyledi.

Kalen, "Ancak bizim asıl senaryomuz TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indireceği yönünde." değerlendirmesinde bulundu.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) indirileceğini tahmin ediyor.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 50 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

Eylül ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19'dan yüzde 18 seviyesine çekilmişti.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 100 baz puan azalarak yüzde 17 oldu.