Yabancı yatırımcılar İngiltere'de tahvil aldı

Yabancı yatırımcılar aralık ayında İngiltere'de 38,3 milyar sterlin tutarında devlet tahvili satın aldı. Satın alma bugüne kadar görülen en büyük alım oldu.

Yabancı yatırımcıların elindeki İngiliz devlet tahvili miktarı eylül, ekim ve kasım aylarında toplam 38,1 milyar sterlin azalmıştı.

İngiltere'nin şu ana kadar ihraç ettiği 2,3 trilyon sterlin tutarındaki tahvilin neredeyse yüzde 30'unun yabancı yatırımcıların elinde olduğu tahmin ediliyor.