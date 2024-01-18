Yabancı yatırımcılar Japon hissesi aldı

Japonya Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre yabancı yatırımcılar Japon hisse senetlerinde geçen hafta net 1,2 trilyon yen (8,1 milyar dolar) tutarında alım yaptı. Bu ekim ayından bu yana gerçekleşen en büyük alım oldu.

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Nikkei 225 Endeksi geçen hafta %6,6 yükselerek Mart 2022'den bu yana en büyük haftalık kazancını elde etti ve yıllık bazda %25'in üzerinde bir artış kaydetti.

SMBC Nikko Securities'in Baş Stratejisti Hikaru Yasuda, Nikkei 225 Endeksi'nde hisseler yıl ortasına kadar rekor seviyeleri test ederken 40.000'e doğru ilerleyebileceğini söyledi. Yasuda göstergenin son dönemdeki yükselişinin Nisan-Haziran 2023 rallisine benzemekle birlikte momentumun daha güçlü olduğunu ve denizaşırı emeklilik fonları ile devlet fonlarının "uzun bir oyun" oynadığını gösterdiğini belirtti.