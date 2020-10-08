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08.10.2020 - 14:44 | | AA

Yabancılar 131 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Yurt dışında yerleşik kişiler, 2 Ekim haftasında 131 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Yabancılar 131 milyon dolarlık hisse senedi aldı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 2 Ekim haftasında net 131 milyon dolarlık hisse senedi, 479,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 1,5 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 25 Eylül itibarıyla 20 milyar 770,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 20 milyar 980,6 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 5 milyar 365 milyon dolardan 5 milyar 916,9 milyon dolara çıktı. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 1,5 milyon dolarlık alışla 249,6 milyon dolardan 251,1 milyon dolara ulaştı.

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