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Yabancılar 56 milyon dolarlık alım yaptı

Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda eylül ayında net 56 milyon dolarlık alım yapan yabancı yatırımcı, en çok Türk Hava Yolları hisse senedini tercih etti.

06.10.2021 - 16:37 | | AA
Yabancılar 56 milyon dolarlık alım yaptı

Borsa İstanbul, pay bazına ilişkin eylül verilerini açıkladı. Buna göre yabancılar eylülde 54 milyon dolarlık net alım yaparken, Aralık 2020'den bu yana ilk kez üst üste iki ay alıcılı pozisyonda yer aldı.

Öte yandan, yabancıların yılbaşından bu yana yaptıkları işlemlere bakıldığında hisse senetlerinde net satıcı konumunda oldukları ve eylül sonu itibarıyla 1 milyar 350 milyon dolarlık net satış yaptıkları görüldü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi eylülde yüzde 4,46 değer kaybederken, dolar bazlı bakıldığında ise cari fiyatlarla 158 cent ile ucuz seyretmeye devam ediyor.

Yabancılar en çok Türk Hava Yolları hissesi aldı

Türk Hava Yolları, 120,3 milyon dolarla eylülde yabancı yatırımcıların en fazla tercih ettiği hisse senedi oldu. Türk Hava Yolları'nı 93,4 milyon dolarla Tüpraş, 37,6 milyon dolarla Koç Holding, 32 milyon dolarla Petkim ve 28 milyon dolarla Tofaş Otomobil Fabrikası hisseleri takip etti.

Yabancıların eylülde en çok sattıkları hisseler ise 68,4 milyon dolarla Akbank, 56,4 milyon dolarla Ereğli Demir Çelik, 35,1 milyon dolarla Şişecam, 33,6 milyon dolarla İş Bankası C grubu ve 22,9 milyon dolarla Kardemir D grubu oldu.

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