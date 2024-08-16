Yabancılar Japon hisselerinde net alıcı oldu

Yabancılar bir önceki hafta net 643,7 milyar yen sattıktan sonra 10 Ağustos'a kadar olan haftada net 521,9 milyar yen değerinde hisse senedi satın aldı.

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Japon yatırımcılar bir önceki hafta net 677,7 milyar yen satın aldıktan sonra son hafta net 1.539,2 milyar yen yabancı tahvil satın aldı.