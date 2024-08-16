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UzmanparaYabancılar Japon hisselerinde net alıcı oldu
HaberlerUzmanparaYabancılar Japon hisselerinde net alıcı oldu

Yabancılar Japon hisselerinde net alıcı oldu

Sermaye akışı verilerine göre yabancı yatırımcılar 10 Ağustos'ta sona eren haftada Japon hisse senetlerinde net alıcı oldu.

16.08.2024 - 09:19 | | Foreks Haber
Yabancılar Japon hisselerinde net alıcı oldu

Yabancılar bir önceki hafta net 643,7 milyar yen sattıktan sonra 10 Ağustos'a kadar olan haftada net 521,9 milyar yen değerinde hisse senedi satın aldı.

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Japon yatırımcılar bir önceki hafta net 677,7 milyar yen satın aldıktan sonra son hafta net 1.539,2 milyar yen yabancı tahvil satın aldı.

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