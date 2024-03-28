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Uzmanpara Yabancılar Japon tahvili sattı
Haberler Uzmanpara Yabancılar Japon tahvili sattı

Yabancılar Japon tahvili sattı

Japon tahvilleri, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) kısa vadeli politika faizini 17 yıl sonra ilk kez artırmasıyla yabancı yatırımcılar tarafından bir yıldan uzun bir sürenin en ağır satışına maruz kaldı.

28.03.2024 - 09:36 | | Foreks Haber
Yabancılar Japon tahvili sattı

Japonya Maliye Bakanlığı verilerine göre küresel yatırımcılar 22 Mart'ta sona eren haftada net bazda 3,89 trilyon yen tutarında yerel tahvil satarak ocak 2023'ten bu yana en fazla tahvil satışını gerçekleştirdi.

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Satışlar Japonya Merkez Bankası'nın geçen hafta dünyanın son negatif faiz oranını ve getiri eğrisi kontrolünü kaldırmaya yönelik geniş çapta beklenen ancak tarihi kararının doğal bir sonucuydu. Bu çıkışa rağmen Japonya'nın gösterge tahvil getirileri haftayı yine de düşüşle tamamladı ve yatırımcıların odak noktası, zayıflayan yen nedeniyle karmaşıklaşan bir karar olan BoJ'un faizleri ne kadar sürede tekrar artırabileceğine kaydı.

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