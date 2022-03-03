'Yaptırımların etkisini rublede görüyoruz'

Janet Yellen, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısına karşı sert, ağır yaptırımlar uygulanmakta olduğunu ve bu yaptırımların etkilerini Rus rublesindeki değer kaybında gördüklerini söyledi.

Yellen, ABD'nin Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlardaki potansiyel boşlukları, sızıntıları düzeltmeye devam edeceğini de vurguladı.

Hazine Bakanı, Rusya'ya enerji konusunda yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı sorusuna ise yaptırımlara ilişkin hiçbir seçeneğin masadan kalkmadığı yanıtını verdi.