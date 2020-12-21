'Yardım paketi faydalı olacak'

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Kongre'nin üzerinde anlaştığı 900 milyar dolar büyüklüğündeki yeni koronavirüs yardım paketinin, Amerikalılar için çok önemli bir destek sağlayacağını, Amerikan ekonomisinin Covid-19 krizinin üstesinden gelmesini destekleyeceğini söyledi.

"Kongre'nin üzerinde anlaştığı bu destek, tartışmasız şekilde faydalı olacak." diye konuşan Daly, "Eğer Covid'in ilk vurduğu mart ayında başladığımız yer ile şu anda geldiğimiz yere bakarsak, ekonominin kayda değer şekilde iyi iş çıkardığını söyleyebiliriz. Bu, Amerikan halkının esnekliği kadar, Kongre ve Fed'in sağladığı ciddi desteğin bir sonucu. Fed ve Kongre'nin sağladıkları destek Amerikalıların koronavirüs krizinin üstesinden gelmelerini sağlamak için yeterince güçlü ve uzun." dedi.

Daly, 1 Ocak'tan sonra Federal Açık Piyasa Komitesi'nin oy hakkına sahip bir üyesi olacak.