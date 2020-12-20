Yatırım Hesabı Nedir? Bankalarda Yatırım Hesabı Nasıl Açılır?

Yatırımı, birikimin gelir amaçlı olarak kullanılması, elde var olanı arttırma, tasarrufun değerlendirilmesi olarak ele alabiliriz. Günümüzde birçok insan birikimlerini, artırımlarını yatırım ile değerlendirmeyi tercih etmektedir. Bu yatırımı, bankalar aracılığı ile bir yatırım hesabı edinerek yapabilirsiniz.



Yatırım Hesabı Nedir?



Yatırım hesabı, banka yoluyla açılabilen, farklı çeşitleri olan bir hesap türüdür. Kişiler kendine uygun olan hesap türünü araştırıp seçerek yatırım yapmaya başlayabilir. Yatırım hesabınızla kısa ya da uzun vadeli kazançlar elde edebilirsiniz. Ayrıca kazanç miktarı yatırdığınız paraya göre değişiklik gösterir. İstenirse ara ödemelerle yatırım hesabınıza birikim yaptıkça eklemelerde bulunabilirsiniz.



Bankalarda Yatırım Hesabı Nasıl Açılır?



Tercih edilen bankada yatırım hesabı açmak için farklı seçenekler sunulmaktadır. Her bankanın hesap açma şekli farklılık gösterebilir. Bunun için üç seçenek bulunmaktadır. Bunlar; şubeye gitmek, mobil ya da internet bankacılığı üzerinden ve telefon ile bağlanarak. Eğer yatırım hesabı hakkında yeteri kadar bilgiye sahip değilseniz banka şubesine giderek bir müşteri temsilcisi ile görüşüp hesap açmak daha doğru olacaktır. Ayrıca yatırım hesabınız, seçeceğiniz yatırım türüne göre açılacaktır.



Yatırım Hesap Seçenekleri Nelerdir?



Akla ilk gelen yatırım türü altın olsa da banka aracılığı ile farklı türde yatırımlar yapılabilir. Bunların başında altınında içinde bulunduğu değerli maden yatırım hesapları gelmektedir. İsterseniz yatırım için döviz türlerini de tercih edebilirsiniz. Ayrıca fonlar, hisse senetleri, mevduat gibi yatırım ürünleri de kazançlı yatırım hesaplarıdır.