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Yatırımcılar Çin tahvilinde pozisyon azalttı

Yabancı yatırımcılar ellerinde tuttukları Çin tahvillerini azalttı.

16.08.2023 - 09:54 |
Yatırımcılar Çin tahvilinde pozisyon azalttı

Çin'de yabancı yatırımcıların yurt içi tahvillerdeki pozisyonları temmuz ayında düşüş gösterdi.

Çin ile ABD arasındaki faiz oranı farkının açılmasına ve Çin yönetiminin yeterince ekonomik teşvik tedbiri ortaya koymamasının yatırımcıları hayal kırıklığına uğratmasına bağlı olarak yabancı yatırımcıların elindeki yurt içi tahvil miktarı düştü.

Yabancı yatırımcıların elinde bulunan yurt içi tahvil tutarı temmuz sonunda 3,24 trilyon yuan (444 milyar dolar) oldu. Tahvil miktarı bir ay önceki 3,28 trilyon yuan seviyesindeydi.

Yabancıların elindeki tahvil miktarı şu anda Çin'in bankalararası tahvil piyasasının yüzde 2,5'ini oluşturuyor.

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