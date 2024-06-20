Yatırımcılar dikkat: İşlemler başladı! İşte altın ve dolarda son durum

4 günlük Kurban Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından yurt içi piyasalar bugün işlemlere başladı. Hafta genelinde yurt dışı piyasalarda işlemler devam etse de yurt içinde piyasaların kapalı kalmasıyla işlem hacimleri düşük kalmıştı.

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FED YETKİLİLERİNDEN DİKKAT ÇEKEN FAİZ MESAJI

Bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen faiz indirimlerinde temkinli duruş mesajları piyasaların odağındaydı. Salı günü birçok Fed yetkilisi para politikası görünümüyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Fed Guvernörü Adriana Kugler, ekonomik koşulların öngördüğü gibi gelişmesi halinde Fed'in faiz oranlarını "bu yılın ilerleyen zamanlarında" düşürmesinin uygun olacağını söyledi.

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St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem ise görevi devralmasının ardından para politikasına yönelik yaptığı ilk konuşmasında verilerin bir indirimi desteklemesinin "çeyrekler" alabileceğini söyledi. Musalem, "Faiz için hedef aralığında bir indirimin uygun olduğundan emin olmadan önce olumlu bir enflasyon, ılımlı talep ve genişleyen arz dönemini gözlemlemem gerekecek. Bu koşulların oluşması aylar, daha büyük olasılıkla da çeyrekler alabilir" diye konuştu.

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ALTIN FİYATLARI BUGÜN YÜKSELİYOR

Bugüne 2328 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 2339 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2327 dolar, en yüksek ise 2345 dolar seviyeleri görüldü.

Haftanın ilk işlem gününe 2433 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda toparlanma göstererek 2469 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2431 lira, en yüksek ise 2472 lira seviyeleri test edildi.

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DOLAR ENDEKSİ VE ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİNDE SON DURUM

6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün 105.468 ile yükselirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.292 ile primli hareket ediyor.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 32.51’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 32.83 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.46, en yüksek ise 32.84 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 35.35 lira ile toparlanma gösteriyor.