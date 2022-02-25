Yatırımcılar hisse senedi ve nakde yöneldi
Bank of America'dan (BofA) yapılan açıklamada "Yatırımcılar tahvillerden çıkarak hisse senedi ve nakde yöneldi" denildi.
25.02.2022 - 11:28 |
Bank of America'nın EPFR verilerinden derlediği rapora göre yatırımcılar 23 Şubat haftasında tahvillerden çıkarak hisse senetlerine ve nakit fonlara yöneldi.
Son 7 haftadır küresel tahvil fonlarından çıkmakta olan yatırımcılar, 23 Şubat haftasında tahvillerden 3,5 milyar dolar çekti.
23 Şubat haftasında küresel hisse senedi fonlarına 6,2 milyar dolar ve nakit fonlara 7 milyar dolar sermaye girişi oldu.