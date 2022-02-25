Yatırımcılar hisse senedi ve nakde yöneldi

Bank of America'nın EPFR verilerinden derlediği rapora göre yatırımcılar 23 Şubat haftasında tahvillerden çıkarak hisse senetlerine ve nakit fonlara yöneldi.

Son 7 haftadır küresel tahvil fonlarından çıkmakta olan yatırımcılar, 23 Şubat haftasında tahvillerden 3,5 milyar dolar çekti.

23 Şubat haftasında küresel hisse senedi fonlarına 6,2 milyar dolar ve nakit fonlara 7 milyar dolar sermaye girişi oldu.