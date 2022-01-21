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Yatırımcılar hisse senetlerine yöneldi

Bank of America'nın (BofA) derlediği rapora göre yatırımcılar 19 Ocak haftasında hisse senedi fonlarına yöneldi.

21.01.2022 - 12:09 |
Yatırımcılar hisse senetlerine yöneldi

19 Ocak haftasında hisse senetlerine 11 milyar dolar sermaye girişi olurken, 2022'nin ilk 13 iş gününde hisse senetlerine sermaye akışı 52 milyar dolara ulaştı.

Gelişmekte olan piyasa hisse senetlerine ise 19 Ocak'ta, Mart 2021'den bu yana görülen en büyük sermaye girişi yaşandı. ABD hisse senetlerinden 4 haftadır ilk kez sermaye çıkışı gerçekleşirken, Çin öncülüğünde gelişmekte olan piyasalara 5,2 milyar dolar aktı.

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