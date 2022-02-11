Yatırımcılar hisse senetlerine yönelmeyi sürdürdü

9 Şubat haftasında küresel hisse senedi fonlarına 46,6 milyar dolar sermaye girişi oldu. Bu yatırımın 34,1 milyar doları ABD'de büyük piyasa değerli hisse senedi fonlarına giderken, küresel hisse senetlerine yılbaşından bu yana sermaye girişi ise 153 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Tahvil fonlarından 10,5 milyar dolar tutarında sermaye çıkışının olduğu 9 Şubat haftasında nakit fonlardan da 47,5 milyar dolar azalış gerçekleşti.