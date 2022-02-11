Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaYatırımcılar hisse senetlerine yönelmeyi sürdürdü
HaberlerUzmanpara Haberleri Yatırımcılar hisse senetlerine yönelmeyi sürdürdü

Yatırımcılar hisse senetlerine yönelmeyi sürdürdü

Bank of America tarafından yayınlanan rapora göre yatırımcılar 9 Şubat haftasında da küresel hisse senedi fonlarına yönelmeye devam etti.

11.02.2022 - 13:06 |
Yatırımcılar hisse senetlerine yönelmeyi sürdürdü

9 Şubat haftasında küresel hisse senedi fonlarına 46,6 milyar dolar sermaye girişi oldu. Bu yatırımın 34,1 milyar doları ABD'de büyük piyasa değerli hisse senedi fonlarına giderken, küresel hisse senetlerine yılbaşından bu yana sermaye girişi ise 153 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Tahvil fonlarından 10,5 milyar dolar tutarında sermaye çıkışının olduğu 9 Şubat haftasında nakit fonlardan da 47,5 milyar dolar azalış gerçekleşti.

Meteoroloji yeni raporu yayımladı! Sağanak yağış bekleniyor
Gerilim Pasifik Okyanusu'nu aştı! Rus sularında belirdi
Erdoğan BAE basınına yazdı! 'Bölgemize olumlu yansıyacak'
Çavuşoğlu: Ukrayna'daki vatandaşlarımız duyurularımızı takip etsin
G.Saray'a Kayserispor maçında şok! Thiam damga vurdu, tarihe geçti
Altın ekonomiye nasıl kazandırılacak? Teslim noktası...
KDV indirimi müjdesi! Ekonomi ve iş dünyasından ilk tepkiler...
Şok sakatlık! 'Çıkmayacağım' dedi hastaneye götürüldü
131 yıllık saat kulesi korku saçtı! Polisler çevresini kapattı
İstanbul'da bu ilçelere dikkat! Yüzde 150'ye ulaştı, göç başladı
Boşanma kararı alan çiftler dikkat! Bir yıl şart
Durdurulmuyor, ilçeyi yuttu! Felaket üstüne felaket
Boşanma kararı sonrası Gizem Güven'den yeni hamle
Çalışan ve emeklilere ek gelir fırsatı! 19 bin 250 TL kazanan var
Survivor'da Hikmet-Gökhan gerginliği! 'Gözlerinde gördüm'
Meteoroloji yeni raporu yayımladı! Sağanak yağış bekleniyor
Meteoroloji yeni raporu yayımladı! Sağanak yağış bekleniyor
Gerilim Pasifik Okyanusu'nu aştı! Rus sularında belirdi
Gerilim Pasifik Okyanusu'nu aştı! Rus sularında belirdi
Erdoğan BAE basınına yazdı! 'Bölgemize olumlu yansıyacak'
Erdoğan BAE basınına yazdı! 'Bölgemize olumlu yansıyacak'
Çavuşoğlu: Ukrayna'daki vatandaşlarımız duyurularımızı takip etsin
Çavuşoğlu: Ukrayna'daki vatandaşlarımız duyurularımızı takip etsin
G.Saray'a Kayserispor maçında şok! Thiam damga vurdu, tarihe geçti
G.Saray'a Kayserispor maçında şok! Thiam damga vurdu, tarihe geçti
Altın ekonomiye nasıl kazandırılacak? Teslim noktası...
Altın ekonomiye nasıl kazandırılacak? Teslim noktası...
KDV indirimi müjdesi! Ekonomi ve iş dünyasından ilk tepkiler...
KDV indirimi müjdesi! Ekonomi ve iş dünyasından ilk tepkiler...
Şok sakatlık! 'Çıkmayacağım' dedi hastaneye götürüldü
Şok sakatlık! 'Çıkmayacağım' dedi hastaneye götürüldü
131 yıllık saat kulesi korku saçtı! Polisler çevresini kapattı
131 yıllık saat kulesi korku saçtı! Polisler çevresini kapattı
İstanbul'da bu ilçelere dikkat! Yüzde 150'ye ulaştı, göç başladı
İstanbul'da bu ilçelere dikkat! Yüzde 150'ye ulaştı, göç başladı
Boşanma kararı alan çiftler dikkat! Bir yıl şart
Boşanma kararı alan çiftler dikkat! Bir yıl şart
Durdurulmuyor, ilçeyi yuttu! Felaket üstüne felaket
Durdurulmuyor, ilçeyi yuttu! Felaket üstüne felaket
Boşanma kararı sonrası Gizem Güven'den yeni hamle
Boşanma kararı sonrası Gizem Güven'den yeni hamle
Çalışan ve emeklilere ek gelir fırsatı! 19 bin 250 TL kazanan var
Çalışan ve emeklilere ek gelir fırsatı! 19 bin 250 TL kazanan var
Survivor'da Hikmet-Gökhan gerginliği! 'Gözlerinde gördüm'
Survivor'da Hikmet-Gökhan gerginliği! 'Gözlerinde gördüm'