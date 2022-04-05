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'Yatırımcılar kısa pozisyonlarını sürdürüyor'

Citi stratejistlerine göre ABD endekslerinde yatırımcıların aldıkları vadeli kısa pozisyonlar sürüyor. Bankanın analizine göre son iki haftadaki göstergeler net bir yön değişikliğine işaret etmiyor.

05.04.2022 - 12:01 |
'Yatırımcılar kısa pozisyonlarını sürdürüyor'

Citi stratejistlerine göre yatırımcılar son iki haftada çok az değişen ABD endekslerinde pozisyon alırken, ABD vadeli hisselerinde kısa pozisyonlarını sürdürüyor.

BloombergHT'de yer alan habere göre içlerinde Chris Montagu’nun da olduğu stratejistler geçen hafta 3,5 milyar dolara yakın açığa satış kontratı ve bu rakama yakın seviyede de hedge gördüklerini belirtti.

Hafta içinde eklenen yeni kısa pozisyonlarla net pozisyon akışları negatife döndü. Stratejistler geçtiğimiz hafta alınan pozisyonların net bir yön değiştirmekten uzak olduğunu ve “yatırımcı topluluğunda karmaşık görüşlerin yansıması” olduğunu söyledi.

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