'Yatırımcılar kısa pozisyonlarını sürdürüyor'

Citi stratejistlerine göre yatırımcılar son iki haftada çok az değişen ABD endekslerinde pozisyon alırken, ABD vadeli hisselerinde kısa pozisyonlarını sürdürüyor.

BloombergHT'de yer alan habere göre içlerinde Chris Montagu’nun da olduğu stratejistler geçen hafta 3,5 milyar dolara yakın açığa satış kontratı ve bu rakama yakın seviyede de hedge gördüklerini belirtti.

Hafta içinde eklenen yeni kısa pozisyonlarla net pozisyon akışları negatife döndü. Stratejistler geçtiğimiz hafta alınan pozisyonların net bir yön değiştirmekten uzak olduğunu ve “yatırımcı topluluğunda karmaşık görüşlerin yansıması” olduğunu söyledi.