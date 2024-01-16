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Yatırımcılar tahvil faizlerinde düşüş bekliyor

Bank of America (BofA) tarafından yayınlanan ocak ayı fon yöneticileri anketine göre ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine hazırlanırken yatırımcıların %91'i 12 ay içinde kısa vadeli tahvil getirilerinin düşmesini bekliyor.

16.01.2024 - 10:55 | | Foreks Haber
Yatırımcılar tahvil faizlerinde düşüş bekliyor

Uzun vadeli faizlerde düşüş bekleyen katılımcıların oranı aralık ayındaki %62'lik rekor seviyeden %55'e geriledi ancak BofA bu düşüşü kasım ve aralık aylarında tahvillerde yaşanan büyük ralliye bağladı.

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Banka anketi bu ayın başlarında 589 milyar dolarlık varlık yönetimine sahip 221 katılımcıyla yaptı.

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