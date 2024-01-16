Yatırımcılar tahvil faizlerinde düşüş bekliyor

Uzun vadeli faizlerde düşüş bekleyen katılımcıların oranı aralık ayındaki %62'lik rekor seviyeden %55'e geriledi ancak BofA bu düşüşü kasım ve aralık aylarında tahvillerde yaşanan büyük ralliye bağladı.

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Banka anketi bu ayın başlarında 589 milyar dolarlık varlık yönetimine sahip 221 katılımcıyla yaptı.