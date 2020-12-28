Yatırımcılardan 'Biden' açıklaması

CNBC tarafından yapılan ankete katılan yatırımcıların 2/3'si Biden yönetiminin ilk yılının Trump yönetiminin ilk yılından daha zor olacağını tahmin ettiler.

Ankete göre, Biden'ın ilk yılının Trump'tan kötü olmasını bekleyen yatırımcı oranı %67, iyi olmasını bekleyen yatırımcı oranı ise %33 tespit edildi.

Öte yandan ankete katılanların 2/3'si Dow Jones endeksinin yılı %16 civarında yükselişle 35,000 puan seviyesinden kapatacağını tahmin ettiler.

Yüzde 18 oranında yatırımcı endeksi 30,000 puan, %10 oranında yatırımcı 25,000 puan, %5 yatırımcı ise %40,000 puan tahmin ettiler. Ankete katılanların %58'i önümüzdeki yıl yeni yatırım imkanları içinden Bitcoin'i yatırımcılara tavsiye edeceklerini kaydettiler.