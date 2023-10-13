Türkiye ekonomisindeki güven ve istikrar ortamı her geçen gün pekişiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurt dışındaki temaslarını sürdürüyor.

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Hükümet tarafından hayata geçirilen para ve maliye politikaları çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüş hedefleniyor.

Yatırım uzmanı Timothy Ash, X platformunda paylaştığı mesajda "Fas'ın Marakeş şehrindeki IMF buluşmasının yıldızları Türkler'di, (Şimşek, Erkan). Tutarlı bir reform ve düzenleme mesajı gönderiliyor" dedi.

Bakan Şimşek, yatırım uzmanı Timothy Ash'a verdiği cevapta "Türkiye'nin güçlü bir hikayesi olduğu göz önüne alındığında yatırımcıların ilgisi şaşırtıcı değil. Fiyat istikrarının sağlanması, mali sağlığın yeniden sağlanması ve yapısal reformların uygulanması taahhütlerimizi yerine getirmede kararlıyız" ifadelerini kullandı.