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Uzmanpara'Yatırımcıların resesyon korkusu azaldı'
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'Yatırımcıların resesyon korkusu azaldı'

Bank of America'nın (BofA) şubat ayı küresel fon yöneticileri anketine göre yatırımcıların küresel resesyon korkusu şubatta son üç yılın en düşük seviyesine indi.

18.02.2025 - 15:18 | | Foreks Haber
'Yatırımcıların resesyon korkusu azaldı'

Ankete katılanların %52'si ekonomi için, ekonomi anlamlı bir şekilde yavaşlamadan enflasyonun kontrol altına alındığı yumuşak bir iniş bekliyor.

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Ankete göre yatırımcıların yumuşak iniş olasılığı son beş ayda ilk kez yükseldi. 'İniş yok' olarak da adlandırılan ekonominin enflasyonist bir ortamda büyüdüğü bir senaryo, 21 ayın en yüksek seviyesi olan %38'den düşüşle %36 tarafından bekleniyor.

Ankete göre, enflasyon düşerken ekonominin yavaşladığı ya da resesyona girdiği sert iniş senaryosu ise %6 oranında bekleniyor.

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