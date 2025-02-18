'Yatırımcıların resesyon korkusu azaldı'

Ankete katılanların %52'si ekonomi için, ekonomi anlamlı bir şekilde yavaşlamadan enflasyonun kontrol altına alındığı yumuşak bir iniş bekliyor.

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Ankete göre yatırımcıların yumuşak iniş olasılığı son beş ayda ilk kez yükseldi. 'İniş yok' olarak da adlandırılan ekonominin enflasyonist bir ortamda büyüdüğü bir senaryo, 21 ayın en yüksek seviyesi olan %38'den düşüşle %36 tarafından bekleniyor.

Ankete göre, enflasyon düşerken ekonominin yavaşladığı ya da resesyona girdiği sert iniş senaryosu ise %6 oranında bekleniyor.