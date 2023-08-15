Yellen, ABD ekonomisi için iyimser

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD Başkanı Joe Biden'ın politikalarının tarihi istihdam artışına güç verdiği ve rekabet gücünü yeniden inşa ettiğini söyledi.

Las Vegas'ta bir sendika salonunda konuşan Yellen, Biden yönetiminin Kongre'den geçirdiği Enflasyonu Azaltma Yasası'nın (IRA) uzun vadeli büyümeyi artırdığını ve ABD'yi gelecekteki şoklara karşı daha dirençli hale getirdiğini vurguladı.

"Amerikalılar bunun etkilerini günlük yaşamlarında görmeye başladı, ancak sırada daha çok şey var" diye konuşan Yellen, anketlerin Amerikalıların büyük bir kısmının daha geniş ekonomi hakkında zayıf görüşlere sahip olsalar bile kişisel durumları konusunda iyi hissettiklerini gösterdiğini sözlerine ekledi.

Yellen, Çin'in yavaşlayan büyümesi, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı ve iklim değişikliğinin ABD ekonomisi için hala risk oluşturabileceğini vurgularken, bir resesyon olasılığını göz ardı etmediğini, ancak iyimser hissettiğini belirtti.

Yellen gazetecilere yaptığı açıklamada enflasyon ve işsizlik oranının %4'ün altına düştüğünü ve ABD ekonomisinin genişlemeye devam ettiğini belirterek, "ABD'nin genel beklentileri konusunda kendimi çok iyi hissediyorum" dedi.

"Çalışanlar geçen yıla göre daha iyi durumda. Reel ortalama saatlik kazançlar geçtiğimiz yıl arttı. Bu da ücret artışlarının enflasyonu geride bıraktığı anlamına geliyor" diye konuşan Yellen, Latin Amerikalılar için işsizlik oranlarının da kayıtlardaki en düşük seviyeler arasında olduğunu kaydetti.