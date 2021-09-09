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Yellen 'borç limiti' konusunda bir kez daha uyardı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, federal hükümeti geçici olarak finanse etmeye yönelik önlemlerin ne kadar süreceğinin belirsiz olduğunu belirterek, borç limiti konusunda en kısa sürede harekete geçmesi için Kongre'ye bir kez daha çağrıda bulundu.

09.09.2021 - 07:21 | | AA
Yellen 'borç limiti' konusunda bir kez daha uyardı

Yellen, borç limitine ilişkin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye yönelik bir mektup daha kaleme aldı.

ABD'nin 1 Ağustos itibarıyla yasal borç limitine ulaştığını anımsatan Yellen, hükümeti geçici olarak finanse etmeyi sürdürmek için bazı olağanüstü tedbirlerin uygulanmaya başlandığını aktardı.

Yellen, mevcut önlemler ve eldeki nakitin tamamen tükenmesiyle ABD'nin tarihinde ilk kez yükümlülüklerini yerine getiremeyeceğini belirterek, "Bu belirsizlik göz önüne alındığında, Hazine Bakanlığı olağanüstü tedbirlerin ne kadar süreceği konusunda kesin bir tahminde bulunamıyor." ifadesini kullandı.

Nakit ve olağanüstü tedbirlerin ekim ayı itibarıyla tükenebileceğine işaret eden Yellen, federal hükümetin yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyetini sıkıntıya sokan gecikmenin ABD ekonomisine ve küresel finans piyasalarına onarılamaz zararlar verebileceğine dikkati çekti.

Yellen, Amerikan ailelerinin ve işletmelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının devam etkilerini hissettiği bir dönemde ABD'nin kredisini riske atmanın "sorumsuzluk" olacağını ifade etti.

Hazine Bakanı Yellen, Kongre'yi mümkün olan en kısa sürede harekete geçerek ABD'nin kredisini korumaya davet etti. 

Yellen, temmuz ve ağustos aylarında da Kongreyi uyararak borç limitini artırma çağrısında bulunmuştu.

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