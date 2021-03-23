Yellen iyimser bir resim ortaya koydu

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, koronavirüs salgınından kurtulmaya çalışan ABD ekonomisi için iyimser bir resim ortaya koydu.

Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde bugün yapacağı sunumu basınla paylaşan Yellen, Başkan Biden'ın koronavirüs teşvik paketinden kaynaklı olarak gelecek yıl hem büyüme hem de tam istihdam beklediğini ifade etti.

Yellen, "1,9 trilyon dolar büyüklüğündeki Amerikan Kurtarma Planı Yasası'nın geçmesi ile birlikte, insanların bu pandeminin öbür tarafında yaşamlarının temellerini koruyarak ulaşabileceklerine güveniyorum. İnsanların orada büyüyen bir ekonomi ile karşı karşıya olacaklarına inanıyorum. Gelecek yıl tam istihdama döndüğümüzü görebileceğimizi de düşünüyorum" diye konuştu.

Yellen, Biden'ın yardım planının büyük bölümünün uygulanması ve burada öngörülen fonların dağıtılması ile birlikte aralarında en küçük işletmelerin de olduğu en çok ihtiyaç duyan kesimlere rahatlama sağlanacağını vurguladı.

Hazine Bakanlığı olarak, zor durumdaki Amerikalıların onlara konut kiraları ve mortgage ödemelerinde yardım edecek fonları almaları için gerekli bazı belgeleri azalttıklarını da belirten Yellen, "Onlar için bürokrasiyi azaltıyoruz, bununla birlikte yolsuzluk ve kötüye kullanımı engelleyecek makul adımları da hala atıyoruz" dedi.